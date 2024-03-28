الامارات | طرح تذاكر كأس ودرع السوبر الإماراتي القطري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة التنفيذية المنظمة للسوبر الإماراتي القطري عن طرح تذاكر "درع السوبر" و"كأس السوبر" التي ستقام في يومي 12 و 13 أبريل المقبل. وسيكون الحدث الأول كأس السوبر القطري الإماراتي، بين العربي القطري بطل كأس أمير قطر 2022-2023، والشارقة الإماراتي بطل كأس رئيس الدولة 2022-2023، وتقام المباراة في 12 أبريل 2024 باستاد الثمامة بالدوحة في السابعة مساء بتوقيت قطر الثامنة مساء بتوقيت الإمارات. وستكون التذاكر متاحة للجماهير من خلال الرابط : https://tickets.hayya.qa

أما الحدث الثاني فهو درع السوبر الإماراتي القطري، ويجمع شباب الأهلي الإماراتي بطل دوري أدنوك للمحترفين 2022-2023، والدحيل القطري بطل دوري نجوم قطر 2022-2023، وتقام المباراة في استاد راشد بدبي في 13 أبريل 2024 المقبل، في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، السابعة والنصف مساء بتوقيت قطر.