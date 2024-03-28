فيلم وثائقي عن ثلاثية مانشستر سيتي التاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في بيان رسمي، صدور فيلم وثائقي عن الثلاثية التاريخية التي حققها الفريق، تحت قيادة بيب جوارديولا، الموسم الماضي.

وتمكن مانشستر سيتي من الفوز بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويطرح الفيلم الوثائقي عن ثلاثية مانشستر سيتي، خلال شهر أبريل المقبل، وأشارت تقارير صحفية إلى أن الفيلم سيتكون من 6 حلقات.

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