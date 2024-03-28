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فيلم وثائقي عن ثلاثية مانشستر سيتي التاريخية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في بيان رسمي، صدور فيلم وثائقي عن الثلاثية التاريخية التي حققها الفريق، تحت قيادة بيب جوارديولا، الموسم الماضي.

وتمكن مانشستر سيتي من الفوز بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي، ، ، كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويطرح الفيلم الوثائقي عن ثلاثية مانشستر سيتي، خلال شهر أبريل المقبل، وأشارت تقارير صحفية إلى أن الفيلم سيتكون من 6 حلقات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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