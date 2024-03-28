شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن غيابات الأهلى أمام سيمبا فى تنزانيا غداً بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لخوض مباراة قوية أمام سيمبا التنزاني بملعب الأخيرفي ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ، ويعاني الأهلي من غيابات كثيرة في مباراة سيمبا لأسباب مختلفة ، وهو ما نرصده في سياق السطور التالية:

س: ما هو موعد مباراة الأهلي وسيمبا غداً ؟

ج: يلتقي الأهلي مع سيمبا في الثامنة من مساء بعد غد ، الجمعة، بتوقيت القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

س: ماذا عن غيابات الأهلي في مباراة الغد؟

ج: شهدت القائمة غياب كلا من، محمد الشناوي واليو ديانج وياسر ابراهيم وإمام عاشور ووسام أبو علي وكريم نيدفيد للإصابة بجانب غياب محمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد لعدم القيد الأفريقي.

س: ماذا عن قائمة الأهلي في رحلة تنزانيا؟

ج: شهدت قائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا تواجد كلا من، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد هاني وأكرم توفيق وخالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمود متولي وكريم الدبيس وعلي معلول وكريم فؤاد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست ومحمود كهربا.

س: كيف علق كولر مدرب الأهلي على غيابات الفريق في مباراة الغد؟

ج: علق عن الغيابات التي ضربت الأهلي قبل موقعة سيمبا، قائلاً: "هناك غيابات مؤثرة، ولكن لدينا ثقة في كل عناصر الفريق لتعويض الغيابات والإصابات، وجميع لاعبي الأهلي على نفس المستوى ويستطيعون تقديم المطلوب وتحقيق نتيجة إيجابية".