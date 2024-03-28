شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 3 أندية مصرية ..تعرف على مواعيد نهائى دورى الأبطال والكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الثلاثي المصري ، الأهلي والزمالك ومودرن فيوتشر لخوض منافسات الدور ربع النهائي ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الأيام المقبلة حيث يُمثّل الأهلي الكرة المصرية ضمن منافسات بطولة دوري الأبطال التي يحمل لقبها بعد خروج بيراميدز من دور المجموعات فيما يشارك الزمالك ومودرن فيوتشر في بطولة الكونفيدرالية.

الأهلي سيلعب مع سيمبا يومي 29 مارس و5 أبريل المقبل في ربع نهائي البطولة القارية ، فيما يلعب الزمالك مع مودرن فيوتشر يومي 31 مارس مارس و7 أبريل بربع نهائي الكونفيدرالية.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مواعيد نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لموسم 2023 - 2024 حيث كشف عن إقامة نهائي الكونفدرالية ذهابا يوم 12 مايو والإياب يوم 19 من الشهر نفسه ، بينما يُقام نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا يوم 18 مايو والإياب يوم 25 من الشهر ذاته.

حال وصول الأهلي إلى نصف النهائي سيلعب مباراة الذهاب خارج ملعبه والإياب في القاهرة بدوري أبطال إفريقيا ، وسيستمر الأمر ذاته حال تأهل الأهلي إلى نهائي البطولة، فسيلعب الذهاب خارج ملعبه والإياب في القاهرة.

في الكونفدرالية يلعب الفائز من مواجهة الزمالك ومودرن فيوتشر مباراة الذهاب في نصف النهائي، على ملعبه، فيما سيخوض مواجهة الإياب خارج ملعبه.

حال تأهل الزمالك أو مودرن فيوتشر للمباراة النهائية فسيلعب الفريق المصري المتأهل مباراة الذهاب خارج أرضه، فيما سيخوض مواجهة الإياب على ملعبه.