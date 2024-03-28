شكرا لقرائتكم خبر عن فريق البطل الأوليمبي مواليد 2014 يحصد دوري منطقة الجيزة لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توّج فريق نادي البطل الأوليمبي مواليد ٢٠١٤ لكرة القدم بالمركز الاول بدوري منطقة الجيزة بعد مجهود كبير من اللاعبين والجهاز الفني على مدار جميع المباريات ليستحق الفريق التتويج باللقب في النهاية.

وشهدت بطولة دوري منطقة الجيزة منافسات قوية على مدار ثلاثة أشهر أسفرت في النهاية عن تتويج فريق البطل الأولمبي باللقب ليُكلل اللاعبين والجهاز الفني مجهود الجميع في النادي بحسم اللقب لصالحهم.

وقدم مسئولو نادي البطل الأولمبي كل الدعم للفريق من إداريين ولاعبين خلال الموسم بشكل ساهم في النهاية في الوقوف على منصة التتويج ، وشارك في رحلة حصد اللقب العديد من مدربي ومسئولو النادي في مقدمتهم ، إسلام محمود المدير الفني ومصطفي ريحان المدرب المساعد ورمضان مدرب الحراس.



فريق البطل الاولمبي



فريق نادي البطل الاولمبى