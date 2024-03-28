شكرا لقرائتكم خبر عن نوستاليجا النجوم ..هنا جودة: تعليق الزينة فى شهر رمضان أجمل الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستاليجا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

نجمنا اليوم في نوستاليجا النجوم هى هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة، والمصنفة الأولى عالميا

قالت هنا جودة ان أكثر ما يذكرها بشهر رمضان هى الزينة، التى يتم تعليقها فى الشوارع و المنازل، تزامنا مع الشهر الكريم .

وأضافت هنا جودة أن تعليق الزينة هى أجمل الذكريات الرمضانية،و تنتظر شهر رمضان بسبب حبها للزينة، التى تعبر عن الفرحة بقدوم هذا الشهر، و كل ما يسببه من فرحة للجميع.