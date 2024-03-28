شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الأهلى آخر تدريب فى تنزانيا ليلة مواجهة سيمبا؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو لأخر مران للفريق في تنزانيا استعداداً لمباراة سيمبا المقرر لها الثامنة من مساء غداً ، الجمعة، بتوقيت القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي محاضرة فيديو للاعبين عقب تناول وجبة الإفطار ، حرص خلالها على تحديد بعض مهام اللاعبين وطريقة اللعب، في إطار التحضيرات الأخيرة لمواجهة فريق سيمبا في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتوجه الفريق عقب انتهاء المحاضرة مباشرة إلى ملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا، استعدادًا لخوض المران الرئيسي.

من ناحية أخرى ، يخضع وسام أبو علي مهاجم الأهلي لفحص طبي عقب عودة بعثة الفريق من تنزانيا لحسم موقفه من المشاركة في مباراة العودة أمام سيمبا بدوري أبطال أفريقيا ، ويغيب وسام أبو علي عن مباريات الأهلي الأخيرة بسبب إصابة تعرض لها مؤخراُ في العضلة الخلفية.

ورغم أن الأنباء التي تناثرت الأيام الماضية كانت تُشير إلى جاهزية وسام لمباراة العودة أمام سيمبا بل أن هناك من ذهب إلى أن اللاعب سيسافر مع بعثة الأحمر إلى تنزانيا لكن إصابة اللاعب منعته من السفر وربما تمنعه من مباراة العودة.

وتُشير الدلائل إلى أن مشاركة وسام أبو علي في مباراة العودة مازالت غير محسومة وستحدد عقب خضوعه لفحوصات في أول مران للفريق عقب عودة ابلعثة من تنزانيا.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا بملعب الأخير في الثامنة من مساء غداً ، الجمعة، بتوقيت القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا ، فيما تقام مباراة العودة في العاشرة من مساء يوم 5 أبريل المقبل بإستاد القاهرة.