شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ياسر حمد لمران الزمالك واستمرار تأهيل روقا قبل مباراة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الفلسطيني ياسر حمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك بعد عودة ياسر حمد من صفوف منتخب فلسطين، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وشارك اللاعب في كافة فقرات التدريب سواء البدنية أوالفنية استعداداً لمباراة مودرن فيوتشر المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فيما واصل محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الزمالك، تدريباته التأهيلية على هامش مران اليوم الخميس، وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت، بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

هذا وخصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز فقرة خاصة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى خلال المران،وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات من أجل التسديد على المرمى الصغير لزيادة دقة التصويبات لدى لاعبي الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل باستاد القاهرة.