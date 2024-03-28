شكرا لقرائتكم خبر عن أبوجبل وأسامة فيصل ينتظمان فى تدريبات البنك الأهلى استعدادا لمواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الثنائى محمد أبو جبل حارس المرمى وأسامة فيصل في تدريبات فريقهم البنك الاهلى تحت قيادة طارق مصطفى استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة عقب أنتهاء مهتهم في المنتخب الأول والاولمبى.

ويستعد فريق البنك الاهلى لملاقة نظيرة الداخلية ضمن الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة العاشرة مساء.

ويسعى طارق مصطفى نحو تجهيز جميع اللاعبين لمواجهة الداخلية وتحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن منطقة الهبوط بشكل كبير هذا الموسم.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 15 نقطة حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات والهزيمة في 9 مباريات.