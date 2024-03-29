شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يخضع للتأهيل في مودرن فيوتشر لمدة 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع مروان محسن مهاجم فريق مودرن فيوتشر، مرحلة جديدة من التأهيل والعلاج الطبيعي، لمدة 3 أسابيع ، وذلك بعد إصابته خلال مشاركته مع الفريق في مواجهة بلدية المحلة بمسابقة الدوري المصري الممتاز، بقطع فى الرباط الخارجي للركبة اليسرى.

ويبحث الجهاز الفني لفريق مودرن فيوتشر، بقيادة تامر مصطفى، تعويض الغيابات التي ضربت صفوف الفريق قبل مواجهة الزمالك المرتقبة فى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامته يوم 31 مارس الجاري.

ويفتقد مودرن فيوتشر خدمات مروان محسن، والذي تعرّض في وقت سابق لقطع في الرباط الخارجي للركبة، كما يفتقد أيضاً خدمات أحمد رفعت صانع الألعاب، والذي تعرّض للسقوط بشكل مفاجئ في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري بسبب توقف القلب بشكل مفاجئ، وما زال يتلقى العلاج بالمستشفى.

