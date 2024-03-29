أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 / 3 / 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 / 3 / 2024 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، الأهلى يطالب اتحاد الكرة بتعويض عن إصابة إمام عاشور.

الأهلى يطالب اتحاد الكرة بتعويض عن إصابة إمام عاشور

طالب النادي الأهلي من اتحاد الكرة تعويضه ماليًا عن إصابة إمام عاشور لاعب القلعة الحمراء في معسكر المنتخب الأخير وإجراء جراحة في الكتف.

الأهلى يختتم استعداداته اليوم لمواجهة سيمبا في تنزانيا بدوري الأبطال

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريبه الأخير مساء اليوم ،الخميس، على ملعب مباراة سيمبا التنزاني استعداداً للمباراة التي ستجمع الفريقين في الثامنة من مساء غداً ، الجمعة ، بتوقيت القاهرة في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلى يفحص وسام أبو على عقب عودة البعثة من تنزانيا

يخضع وسام أبو علي مهاجم الأهلي لفحص طبي عقب عودة بعثة الفريق من تنزانيا لحسم موقفه من المشاركة في مباراة العودة أمام سيمبا بدوري أبطال أفريقيا.

اتحاد الكرة ينظم أول نسخة من الرخصة التدريبية pro عقب عيد الفطر

ينظم اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، وإشراف من علاء نبيل المدير الفنى للجبلاية وجمال محمد على مدير إدارة المدربين، أول نسخة من الرخصة التدريبية pro عقب عيد الفطر، بعد مخاطبة الاتحاد الأفريقى رسميا لبدء تنظيم هذه الدورات التدريبية فى مصر للمرة الأولى.

الزمالك يجهز لصرف دفعة مستحقات لكل الفرق الرياضية الأسبوع المقبل

يجهز مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب صرف دفعة من مستحقات كل الفرق الرياضية بالنادى، على أن يتم صرفها الأسبوع المقبل.

الزمالك يسابق الزمن لتسوية مستحقات بوطيب وياتشيكو وديا

واصل مسئولو نادى الزمالك مفاوضاتهم واتصالاتهم مع كلا من خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، و جيمى باتشيكو المدير الفنى السابق للفريق، للوصول الى حل ودى فى أزمة المستحقات المتأخرة على النادى لديهما، وذلك تجنبا لإيقاف القيد مرة آخرى

هشام صلاح يواصل العلاج الطبيعي بالاتحاد السكندري ويغيب عن لقاء المصري

يواصل هشام صلاح ظهير أيمن الاتحاد السكندري جلسات العلاج الطبيعي للتعافي من الإصابة بشد في عضلات البطن، والتي تسببت في ابتعاده عن مباريات زعيم الثغرة الأخيرة.