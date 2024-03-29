بعد ارتباط اسمه بالأهلي.. من هو إياد العسقلاني لاعب الإسماعيلي السابق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ارتبط اسم إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي والإسماعيلي السابق، بالانتقال إلى النادي الأهلي، خلال الأيام الماضية.

وانتقل العسقلاني صاحب الـ19 عاما، إلى روستوف الروسي في يناير الماضي، من نادي الإسماعيلي مقابل 900 ألف دولار، وشارك في 9 مباريات من الموسم الحالي مع الأخير في الدوري المصري، وساهم في تسجيل هدف وحيد وحصل على 3 بطاقات صفراء.

وتبلغ القيمة التسويقية لإياد العسقلاني نحو 500 ألف يورو، وفقا لموقع الاحصائيات "ترانسفير ماركت".

وشارك اللاعب في 6 مباريات مع منتخب مصر تحت 20 عاما، فيما لم يشارك مع منتخب تحت 23 عاما.

ويعاني العسقلاني حاليا من إصابة غير معروفة، غاب على إثرها عن 3 مباريات، ما يوازي 40 يوما.

اقرأ أيضاً:

لاعب سيمبا: مستعدون لمواجهة الأهلي.. وهدفنا الصعود إلى الدور المقبل

مدرب الأهلي: مواجهة سيمبا صعبة للغاية.. والفريق يعاني من الغيابات