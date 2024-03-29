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موعد مباراة أهلي جدة والاتفاق في الدوري السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد أهلي جدة لمواجهة نظيره الاتفاق مساء اليوم السبت في المباراة التي تجمع بينهما على ستاد الأمير محمد بن فهد في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويتواجد أهلي جدة في المركز الثالث من

 جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك في رصيده 47 نقطة من 24 مباراة بعدما فاز في 14 مباراة وتعادل في خمس لقاءات وخسر مثلهم.

فيما يحتل الاتفاق المركز السادس برصيد 35 نقطة بعد تحقيق 9 انتصارات والتعادل في 8 مواجهات والخسارة في سبع آخرين.

موعد مباراة أهلي جدة و الاتفاق في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين

تبدأ مباراة أهلي جدة والاتفاق في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتنقل عبر قنوات SSC

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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