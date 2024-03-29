شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواصل استعداداته اليوم لمواجهة زد فى دورى nile ويحسم مصير القندوسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، استعداداته القوية اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة فريق زد، المقرر لها الاحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشر من دورى nile لكرة القدم.

وطالب أيمن الرمادى اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد للعودة تحقيق النتائج القوية لمواصلة التقدم في جدول الترتيب، وحذر من خطورة لاعبى زد في خط الهجوم وطالب بفرض رقابة لصيقة عليهم وعدم ترك المساحات أمام المرمى.

كما يحسم أيمن الرمادى موقف الجزائرى أحمد القندوسى من مباراة زد، بعد المشاركة مع منتخب الجزائر في التوقف الدولى الماضي، والخوف من الإجهاد الذى أصاب اللاعب.

وعلى جانب آخر، استعان أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، بالمصرى البورسعيدى لدراسة نقاط القوة والضعف في فريق زد، قبل المواجهة المرتقبة الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشر من دورى nile لكرة القدم.

ويعكف أيمن الرمادى على مشاهدة مباراة المصرى وزد التي انتهت بالتعادل 2/2 من أجل دراسة كل صغيرة وكبيرة في فريق زد لوضع الخطة المناسبة لتحقيق الفوز ومواصلة التقدم في جدول الدورى.

يحتل فريق سيراميكا المركز الثامن في ترتيب دورى nile برصيد 21 نقطة من 14 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 24 هدفا واستقبل 16 هدفا.