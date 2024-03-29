شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح رمضانية.. يجب تناول خضروات وكربوهيدرات أثناء وجبة الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة الرياضة من أهم الأشياء التي يداوم عليها الكثير من الناس، خاصة الرياضيين، وخلال شهر رمضان نقدم كل يوم نصيحة مهمة لكى تستغل هذا الشهر بشكل رياضى سليم يعود بالنفع على الجميع.

يحتاج الرياضي خلال شهر الصيام لتعديل نظامه الغذائي حتى يضمن ممارسة نشاطه فى أفضل حال، ولا يتأثر أداؤه بالسلب، ولا يتراجع عطاؤه في التمارين أو المسابقات والبطولات التى يخوضها.



يجب تناول وجبة إفطار جيدة تحتوي على خضراوات وكربوهيدرات حتى تعود على الجسم بالنفع العام ، كما أنه لابد وأن يتضمن وجبة الإفطار الكثير من الشوفان والمكسرات مع التمر والموز؛ لأن هذا سيمنحك طاقة طوال اليوم ويبقيك ممتلئا لفترة أطول".

من ناحية أخرى يؤكد المحللون أن السعرات الحرارية من أكثر الأشياء التي تعرقل الحصول على نتائج ممارسة الرياضة، لذلك يجب الابتعاد عن تناول أى أطعمة أو مشروبات مليئة بالسعرات الحرارية .

لذا يؤكد المحللون أنه يجب الابتعاد على الأطعمة التي تؤدى لزيادة السعرات الحرارية مع أي رياضى يقوم بأداء التدريبات قبل أو بعد الإفطار حفاظا على صحته.