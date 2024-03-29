شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يدرس خوض ودية قبل مواجهتى بوركينا وغينيا بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، تنظيم مباراة ودية قبل انطلاق مواجهتى بوركينا فاسو وغينيا المقبلتين فى تصفيات كأس العالم، وذلك لتجهيز اللاعبين لأول احتكاك رسمى للفراعنة تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد.

ويلتقى منتخب مصر فى المباراة القادمة أمام منتخب بوركينا فاسو فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، ومن المقرر إقامة المباراة يوم الأربعاء الموافق 5 من شهر يونيو المقبل فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة للكأس العالم بأمريكا وكندا والمكسيك.

وخسر منتخب مصر أمام نظيره كرواتيا برباعية مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب استاد العاصمة الإدارية، فى نهائى بطولة كأس عاصمة مصر الودية الدولية، ليكتفى الفراعنة بالمركز الثانى ويتوج منتخب كرواتيا باللقب.

ومن المنتظر فقدان المنتخب الوطنى عددًا من رصيده فى تصنيفه العالمى على مستوى المنتخبات، الذى يصدره الاتحاد الدولى شهريًا، وأصبح رصيد المنتخب الوطنى حاليًا 1499.69 نقطة وذلك بعد فقده 3.07 نقطة فى تصنيف المنتخبات.

وامتلك منتخب مصر، قبل مباراة كرواتيا، 1502.76 نقطة، خاصة أنَّه زاد نقاطه بعد الفوز على نيوزيلندا فى مباراة حسام حسن الأولى كمدير فنى للفراعنة، إلا أنّه بعد التعرض للهزيمة على يد المنتخب الكرواتى فقد تعرّض لفقدان نقاط جديدة ليملك حاليا 1499.69 نقطة بالمركز 36 عالميًا قبل أيام من إعلان «فيفا» تصنيف المنتخبات لشهر مارس.