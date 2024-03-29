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الامارات | زيدان يدخل اهتمامات بايرن ميونخ لخلافة توخيل

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان دخل دائرة اهتمام بطل الدوري الألماني بايرن ميونخ لتدريب الفريق الأول.

وقالت الصحيفة إن بايرن ميونخ وضع مدرب السابق ضمن خياراته لتعويض رحيل توماس توخيل في يونيو المقبل.

وكان الفريق البافاري أعلن عن تخليه عن توخيل بالتراضي بسبب سوء النتائج والأداء المحتشم لبطل "البوندسليغا" 11 مرة متتالية.

وتابعت الصحيفة الألمانية أن الفائز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات، يعد من أفضل الخيارات لتدريب البايرن خلفاً لتوخيل.

وواصلت: "زين الدين زيدان هو أحد الخيارات التي يدرسها بايرن لتولي زمام تدريب الفريق الأول هذا الصيف بالإضافة إلى تشابي ألونسو ومدربين آخرين".

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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