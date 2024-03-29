الامارات | مدرب الجزائر للشباب يكشف سبب صفعه للاعبيه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب منتخب الجزائر للشباب ياسين مانع عن سبب صفع لاعبيه خلال مواجهة تونس في البطولة الودية للشباب.

وقال مانع في تصريحات عبر موقع الاتحاد الجزائري: "أعتذر لأولياء أمور اللاعبين والجمهور الجزائري على ما حدث، وأعترف بارتكابي خطأ. وللحكم على الحادث كان لابد أن تكونوا في الملعب".

وأضاف "كانت الأمور على وشك أن تخرج عن السيطرة، والإطار الرياضي، وتصرفي كان من باب منع حدوث أي شيء خارج النطاق الرياضي".

وأكمل "لكل من أراد الصيد في المياه العكرة، أقول له يجب عليه أن يتواجد معنا ليكتشف الأجواء العائلية داخل المنتخب".

وأتم "لاعبو المنتخب مثل أبنائي، ولا أقبل أن يعتدوا على منافسيهم أو يقولوا كلاما فاحشا، وأعتذر مجددا على ذلك التصرف".