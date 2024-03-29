الامارات | صدمة في دورتموند قبل مواجهة بايرن.. نجم الجزائر يغيب حتى نهاية الموسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى بروسيا دورتموند نبأ صادماً قبل مباراة قمة الدوري الألماني ضد بايرن ميونيخ السبت المقبل بعد تأكد إصابة المدافع الجزائري رامي بن سبعيني في أربطة الركبة وغيابه حتى نهاية الموسم على الأرجح.

وأبلغ إيدن ترزيتش مدرب دورتموند الصحافيين «للأسف أصيب رامي في الرباط الداخلي للركبة أثناء اللعب مع منتخب بلاده ويجب أن يضع ساقه داخل جبيرة، على الأرجح لن يتمكن من اللعب مجدداً هذا الموسم».

وأصيب بن سبعيني في مباراة ودية خلال فوز الجزائر 3 - 1 على بوليفيا وترك الملعب في الدقيقة 19، ثم غادر المعسكر ليعود إلى ناديه قبل مواجهة جنوب أفريقيا.

وأوضح ترزيتش أن الظهير الأيسر (28 عاماً) لن يحتاج للخضوع لجراحة لكن الإصابة قد تنهي موسمه مبكراً.

وخاض بن سبعيني، المنضم من بروسيا مونشنغلادباخ في صفقة مجانية 25، مباراة مع دورتموند هذا الموسم، لكنه فقد مكانه بالتشكيلة الأساسية بعد انضمام إيان ماتسن على سبيل الإعارة مطلع العام الحالي.

وأصبح ماتسن الظهير الأيسر الوحيد بتشكيلة ترزيتش، وسيكون مضطراً لوضع لاعبين آخرين من مركز مختلف لتعويض بن سبعيني مثل يوليان ريرسون وماريوس فولف ونيكو شلوتربيك.

ويحتل دورتموند المركز الرابع في الدوري بفارق 10 نقاط عن بايرن صاحب المركز الثاني، و20 نقطة خلف باير ليفركوزن المتصدر.

ويستعد دورتموند لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.