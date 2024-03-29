شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحدى سيمبا التنزانى فى سهرة رمضانية مثيرة الليلة بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر ضيفاً ثقيلا على نظيره سيمبا التنزانى فى الثامنة مساء اليوم الجمعة (بتوقيت القاهرة) على ملعب بنجامين مكابا الوطنى فى العاصمة التنزانية دار السلام ضمن منافسات ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الافريقى.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين بالقاهرة يوم 5 أبريل المقبل فى العاشرة مساءً باستاد القاهرة.

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم الجنوب أفريقى توم أبو نجيل، لإدارة مباراة الذهاب بربع نهائى دورى أبطال افريقيا بين الأهلى وسيمبا التنزانى وعلى تقنية الفيديو سيتواجد الحكم الموريتانى دحان بيدا ويعاونه من مورشيوس احمد امتياز.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الإفريقى فى مواجهة مع سيمبا التنزانى على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبى الكونغولى وبترو أتلتيكيو الأنجولى فى نصف نهائى البطولة القارية التى يحمل الأهلى لقبها.

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة ثم واجه شباب بلوزداد بالجزائر وتعادل سلبياً ثم واجه ميدياما الغانى وفاز عليه بهدف دون رد ثم فاز على يانج افريكانز التنزانى بهدف دون رد ليحتل صدارة مجموعته.

فى المقابل افتتح سيمبا التنزانى مشواره بدورى الابطال الافريقى بتخطى عقبة باور ديناموز الزامبى بالتعادل ذهاباً 2-2 ثم التعادل إياباً بهدف لكل فريق، وفى دور المجموعات تعادل سيمبا مع جوانينج جالاكسى البتسوانى سلبياً ثم خسر من الوداد المغربى بهدف دون رد ثم عاد وحقق الفوز على الوداد بهدفين دون رد ثم تعادل سلبياً مع أسيك الايفوارى ثم فاز على جوانينج جالاكسى البتسوانى بسداسية دون رد ليتأهل لربع نهائى البطولة.

وخرج أربعة لاعبين فى صفوف النادى الأهلى من حسابات مباراة سيمبا التنزانى وهم إمام عاشور ومحمد الشناوى وأليو ديانج وياسر إبراهيم بسبب الإصابات الطويلة.

ومن جانبه طالب كولر لاعبى الأهلى بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الليلة تعزز فرص المارد الأحمر فى بلوغ نصف نهائى دورى ابطال افريقيا قبل لقاء العودة الشهر المقبل بالقاهرة.

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربى، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادى الأهلى قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 5 ألقاب بالتساوى مع مازيمبى الكونغولى.

فى المقابل، طالب الجزائرى عبد الحق بن شيخة المدير الفنى لفريق سيمبا التنزانى، لاعبيه بتخطى عقبة الأهلى فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال بن شيخة فى تصريحات صحفية:"إن شاء الله سنحقق الفوز على الأهلى، ونستعد بكل قوة لهذه المواجهة، وأتمنى حضور الجماهير بكثافة لدعمنا خلال هذا اللقاء".