شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجس نبض الاتحاد السكندرى فى صفقة مابولولو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولو نادى الزمالك، الأنجولى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى على خريطة التعاقدات فى الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد إعجاب البرتغالى جوميز بقدراته وإمكانياته الفنية والبدنية وقدرته على التسجيل من أنصاف الفرص.

وفتح مسئولو النادى الأبيض خطوط اتصال مع المقربين، من نادى الاتحاد السكندرى كجس نبض، لمعرفة طلباتهم فى الصفقة، ولكن يبقى المبلغ المالى الكبير المطلوب فى اللاعب فضلا عن كبر سنه الذى يبلغ 32 عاماً من العوائق التى تقف أمام نادى الزمالك فى الصفقة.

وتدرس إدارة الزمالك، فى الوقت الحالى، العديد من ملفات المهاجمين الأجانب المعروضة عليهم بالتنسيق مع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى، خاصة أن هذا المركز يعانى بشدة فى الفريق ويحتاج إلى لاعب بإمكانيات وقدرات خاصة.

فى سياق مختلف، استقر جوميز على إلغاء سياسة التدوير التى طبقها خلال الفترة الماضية فى مركز حراسة المرمى خلال المباريات الماضية خاصة أنها لم تؤتى بثمارها، وتسببت فى تشتت الحراس وعدم ثبات مستواهم، بالشكل الذى كان يريده المدير الفنى.

وتتوفر قناعة لدى البرتغالى جوميز فى الاعتماد على محمد عواد فى حراس مرمى الزمالك، خاصة بعد اختياره فى قائمة المنتخب الوطنى التى شاركت فى بطولة كأس عاصمة مصر على الرغم من عدم ظهوره فى أى لقاء، إلا أن البرتغالى يرى أنه الحارس الأنسب فى الفترة المقبلة.