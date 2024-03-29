شكرا لقرائتكم خبر عن هدف = بطولة.. معلول يكسر عقدة استاد بن زايد بالتتويج بالسوبر رقم 13 أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أهداف لا تسقط من الذاكرة أبدا.. فهى أهداف تسطر التاريخ وتترسخ في ذاكرة اللاعبين والجماهير وكل عشاق كرة القدم لأنها تساوى بطولة أو لقبا، ومهما مرت الأيام والسنين لا تسقط هذه الأهداف من الذاكرة بالتقادم..

هدف البطولة.. خبر يومى خلال شهر رمضان المعظم، نتذكر سويا الأهداف الذهبية التى جلبت البطولات والألقاب ومازالت الجماهير تتغنى بها حتى الآن.

من هذه الأهداف هدف على معلول لاعب الأهلي والذى توج خلاله الأحمر بالسوبر رقم 13 بالفوز على بيراميدز بهدف دون رد في اللقاء الذى أقيم بالإمارات في اللقاء الذى انتهي بالتعادل السلبي قبل اللجوء للوقت الإضافي ليحرز معلول الهدف في الدقيقة 96 من ضربة جزاء في مرمى بيراميدز .

هدف معلول مكن الأهلي من كسر عقدة استاد محمد بن زايد بعدما كان خسر مباراتين في كأس السوبر على نفس الملعب أمام الزمالك عامي 2017 و2020 بركلات الترجيح.