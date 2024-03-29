شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينجح القندوسى وحسام أشرف فى تغيير مسار العائدين من الإعارة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بانتهاء الموسم الحالى يعود بعض اللاعبين إلى أنديتهم عقب نهاية إعاراتهم، بعد التألق والظهور بشكل ملفت فى مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" الموسم الجارى.

وفى السابق عاد بعض اللاعبين المعارين إلى القطبين الأهلى والزمالك، لكن لم يقدموا المستوى المطلوب عقب العودة ولم يقدموا نصف مستواهم مع الأندية التى شاركوا معاها أثناء الإعارة.

ويقترب الثنائى الجزائرى أحمد القندوسى لاعب الأهلى، المعار إلى فريق سيراميكا، وزميلة محمد شكرى من العودة إلى القلعة الحمراء الموسم المقبل، بعد الظهور بشكل قوى أثناء مباريات فريق سيراميكا فى بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، مما ساهم فى اتخاذ مسئولى النادى الأحمر قرار عودتهم الموسم المقبل.

وفى المقابل قرر مسئولو نادى الزمالك استعادة خدمات الثنائى حسام أشرف مهاجم فريق بلدية المحلة ومتصدر جدول ترتيب الهدافين وزميله ماجد هانى للقلعة البيضاء، بداية من الموسم المقبل، بعد التألق فى الفريق المحلاوى فى مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" الموسم الحالى.

ويخشى مسئولو القطبين الأهلى والزمالك عدم استمرار تألق اللاعبين عقب عودتهم إلى الأندية، حيث حدث الأمر مع أسماء كثيرة من اللاعبين أبرزهم..

أحمد الشيخ لاعب فريق الأهلى السابق

لم يقدم أحمد الشيخ لاعب فريق الأهلى السابق والإسماعيلى الحالى المستوى المطلوب داخل جدران القلعة الحمراء، حيث تألق مع فريق مصر المقاصة بشكل قوى وبعض الأندية الأخرى التى خرج معارا لها.

كريم نيدفيد لاعب فريق الاهلى

قدم كريم وليد "نيدفيد" لاعب فريق الأهلى مستوى قويا مع فريق فيوتشر على مدار موسمين، ولفت أنظار متابعى كرة القدم بشكل قوى، وعقب انتهاء إعارته والعودة للفريق الأحمر لم يقدم المستوى المطلوب حتى الآن، وتعرضه للإصابة بشكل مستمر.

محمود علاء لاعب فريق الزمالك

شارك محمود علاء مدافع فريق الزمالك الموسم الماضى مع فريق الاتحاد السكندرى الموسم الماضى بشكل منتظم، وظهر بشكل قوى، ما أدى إلى اتخاذ قرار عودته للقلعة البيضاء بداية من الموسم الجارى، لكن لم يقنع المدير الفنى الجديد البرتغالى جوميز بتواجدة في التشكيل الأساسى.

يوسف أوباما لاعب فريق الزمالك

يعد يوسف أوباما لاعب فريق الزمالك من المواهب الكروية فى السنوات الأخيرة بقوة، وتألق فى دورى الدرجة الأولى السعودى برفقة نادى الحزم وعاد الموسم الحالى، لكن لم يقدم شيئا حتى الآن.