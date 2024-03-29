شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب الزمالك.. الفارس الأبيض بطلا للدورى للمرة الأولى فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد نادى الزمالك من أكثر الأندية العربية شعبيةً من المحيط إلى الخليج، بل إن جماهيريته تصل إلى كل أنحاء القارة الأفريقية، وفى سلسلة "ملعب الزمالك" التى يقدمها الخليج 365 طوال أيام شهر رمضان الكريم نستعرض أشهر تتويجات الفارس الأبيض بالبطولات.

وحقق الزمالك أول ألقابه فى مسابقة الدورى موسم 59 / 60، وهو الموسم العاشر فى تاريخ الدورى المصرى منذ إنشائه، وكان الزمالك أول فريق يفوز باللقب غير النادى الأهلى.

وأحرز الزمالك لقب الدورى الأول فى تاريخه بمشاركة 10 فرق فى البطولة، واحتل الأبيض المركز الأول برصيد 28 نقطة بعد لعب 18 مباراة وتحقيق 12 فوزا و4 تعادلات وخسارة مباراتين، بينما جاء الترسانة فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة حيث كان الصراع شرسا وقتها بين أبناء القلعة البيضاء ونادى الشواكيش.

فيما شهدت هذه النسخة احتلال الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة، بينما هبط فى هذا الموسم نادى الاتحاد السكندرى، بعد لعب مباراتين فاصلتين أمام السكة الحديد حسمها الأخير.

وكان هداف الدورى فى النسخة التى حسمها الزمالك لأول مرة في تاريخه حمدي عبد الفتاح لاعب الترسانة بعد نجاحه في تسجيل 14 هدفا من أصل 39 هدفا أحرزها الترسانة في هذا الموسم.