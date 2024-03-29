شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات مصر فى بطولة ألبرت شفايذر لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة ألبرت شفايذر لكرة السلة عن جدول مباريات منتخب تحت 18 سنة، والتى تقام بألمانيا فى الفترة من 30 مارس إلى 6 أبريل المقبل.

ووفقا للجدول فيلتقى منتخب مصر مع ألمانيا، صربيا، اليونان، الصين، إيطاليا على الترتيب ضمن مباريات المجموعة الثانية.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من محمد طارق خيرى، محمد وائل، عمر الكردانى، أحمد فادى هانى، محمد حاتم، ياسين عبده، احمد نضال، عمر موفق، رامى مجدى. عمر عصام، محمد السيد، على عسران.



وجاء جدول المباريات كالتالى..