شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور ووسام أبو على ضمن 9 غيابات فى صفوف الأهلى أمام سيمبا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره سيمبا التنزانى فى الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة على ملعب بنجامين مكابا الوطنى فى العاصمة التنزانية دار السلام ضمن منافسات ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى، ويُدير مباراة الليلة الحكم الجنوب أفريقى توم أبو نجيل وعلى تقنية الفيديو سيتواجد الحكم الموريتانى دحان بيدا ويعاونه من مورشيوس احمد امتياز ، فيما تقام مباراة العودة بين الفريقين في العاشرة من مساء يوم 5 أبريل المقبل باستاد القاهرة.

ويغيب عن الأهلى في مباراة الليلة كل من محمد الشناوي وأليو ديانج وياسر إبراهيم وإمام عاشور ووسام أبو علي وكريم نيدفيد ومحمد الضاوى كريستو للإصابة، بجانب غياب محمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد لعدم القيد الأفريقي.

وشهدت قائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا تواجد كل من مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد هاني وأكرم توفيق وخالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمود متولي وكريم الدبيس وعلي معلول وكريم فؤاد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست ومحمود كهربا.

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.