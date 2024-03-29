شكرا لقرائتكم خبر عن دينا مشرف تودع بطولة الأبطال لتنس الطاولة من الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت دينا مشرف، لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، بطولة الأبطال المقامة حاليا بكوريا الجنوبية من الدور الثانى "الـ16" بمنافسات فردى السيدات.

خسرت دنيا مشرف المصنفة رقم 27 عالميا أمام لاعبة يابانية مصنفة رقم 6 عالميا، اليوم الجمعة، بنتيجة 1-3 بالدور الثانى.

وكانت دينا مشرف قد فازت بالدور الأول الـ32 على الكورية لى زيون، المصنفة رقم 45 عالميا، بنتيجة 3-1.

وتقام البطولة خلال الفترة من 27 حتى 31 من شهر مارس الجارى.