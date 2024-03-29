شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب الأهلى.. جاريدو يقود الأحمر للتتويج بالسوبر أمام الزمالك بركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد النادى الأهلى أحد أكثر الأندية العربية شعبيةً من المحيط إلى الخليج، بل إن جماهيريته تصل إلى كل أنحاء القارة الأفريقية، وتخطتها لحدود العالمية أيضًا فى السنوات الأخيرة.

إنجازات الأهلى كبيرة مثل تاريخه الطويل، فعلى الصعيد المحلى هو أكثر الأندية فوزًا بالدورى المصرى فى تاريخ المسابقة الأهم فى بلاد الفراعنة، وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بكأس مصر ودورى أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقى كذلك، بالإضافة لكونه النادى الأكثر تتويجاً ببرونزية كأس العالم للأندية.

وفى سلسلة "ملعب الأهلى" التى يقدمها الخليج 365 طوال أيام شهر رمضان الكريم نستعرض أشهر تتويجات المارد الاحمر بالبطولات.

فى 14 سبتمبر 2014 توج النادى الأهلى بالسوبر المصرى للمرة الثالثة على التوالي، والسابعة فى تاريخه، بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح 5 / 4، بعد ماراثون استمر 7 ركلات لكل فريق، انتهى وقت المباراة الأصلى بتعادل الفريقين سلبيا، والتى كان يديرها الحكم محمد فاروق للمرة الثالثة على التوالى، وأقيمت باستاد القاهرة، سجل للأهلى محمد نجيب، وباسم على، وسعد الدين سمير، وصبرى رحيل، ومحمد رزق، بعدما أهدر أحمد عبد الظاهر، ووليد سليمان أول ركلتين.

بينما سجل للزمالك كل من محمد عبد الشافى، وخالد قمر، وعمر جابر، وأحمد توفيق، بينما أهدر كل من أحمد سمير محمد، والبوركينابى محمد كوفى، وإبراهيم صلاح.

جاء تشكيل الأهلى بقيادة الإسبانى خوان كالوس جاريدو مكونا من :شريف إكرامي، باسم علي، محمد نجيب، سعدالدين سمير، صبرى رحيل، محمد رزق، حسام عاشور، حسام غالى "كابتن الفريق"، وليد سليمان، الإثيوبى صلاح الدين سعيدو (أحمد عبدالظاهر ق 74)، عمر جمال (رمضان صبحى ق64).

بينما جاء تشكيل الزمالك بقيادة حسام حسن مكونا من :أحمد الشناوى، عمر جابر، على جبر، البوركينى محمد كوفي، محمد عبدالشافي، أحمد توفيق، إبراهيم صلاح "كابتن الفريق"، النيجيرى معروف يوسف، أيمن حفنى (أحمد على ق 80)، البوركينى عبد الله سيسيه (خالد قمر ق60)، أحمد عيد عبدالملك (أحمد سمير ق90).