شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيمبا.. رضا سليم وبيرسى تاو وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال فى الثامنة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة على ملعب بنجامين مكابا الوطنى فى العاصمة التنزانية دار السلام.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيمبا التنزانى مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- على معلول.

الوسط: مروان عطية- عمرو السولية- أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: رضا سليم- بيرسي تاو- محمود كهربا

من جانبه طالب كولر لاعبى الأهلى بضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة في مباراة الليلة تعزز فرص الأحمر في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل لقاء العودة الشهر المقبل بالقاهرة، ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، فى تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

في المقابل طالب الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق سيمبا، لاعبيه بتخطى عقبة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وقال بن شيخة في تصريحات صحفية: "إن شاء الله سنحقق الفوز على الأهلي، ونستعد بكل قوة لهذه المواجهة، وأتمنى حضور الجماهير بكثافة لدعمنا خلال هذا اللقاء".