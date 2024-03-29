شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مهدد بإيقاف القيد من جديد نهاية أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه نادى الزمالك خطر إيقاف القيد مجدداً يوم 30 أبريل المقبل،بسبب مستحقات البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني الأسبق للقلعة البيضاء،حيث أصبح مسئولي النادى الأبيض مطالبين بالتوصل إلى حل ودى مع المدرب لسداد مستحقاته قبل هذه المدة.

وكشف مصدر بنادى الزمالك أن المسئولين يحاولون التوصل لحل ودى مع باتشيكو قبل 30 أبريل وهى المهلة المحددة للنادى لدفع مستحقات باتشيكو، قبل صدور قرار من الاتحاد من الدولى لكرة القدم "فيفا" بإيقاف القيد مجدداً للقلعة البيضاء.

وتقدم باتشيكو بشكوى ضد الزمالك في الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستحقاته المتأخرة والبالغة 450 الف دولار بعد رحيله عن الفريق عام 2021.

فى سياق مختلف يستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجارى فى ذهاب دور ربع النهائى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل باستاد القاهرة.