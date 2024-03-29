شكرا لقرائتكم خبر عن فطار الكابتن ..كرم جابر : بط و رقاق باللحمة المفرومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهتم معظم الرياضيون باختيار أنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية.

ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الرياضات لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع كرم جابر بطل المصارعة ، والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم، " بط ورقاق باللحمة المفرومة وأرز بالشعرية ".

ويتناول جابر إفطار رمضان صحى للمحافظة على نظامه الغذائى لعدم زيادة الوزن ، ويفضل دائما قضاء أوقاته الروحانية مع أصدقاؤه وأسرته كما يحرص على قضاء أوقات شهر رمضان فى العبادات خاصة أنه لديه طقوس وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء فى الشهر الكريم.