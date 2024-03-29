شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل مفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحى لتمديد تعاقده والسر فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعطلت مفاوضات إدارة نادي بيراميدز مع رمضان صبحي لاعب الفريق والمتعلقة بتمديد تعاقده ليستمر في النادي السماوي لمدة 4 سنوات مقبلة تبداً من الموسم الجديد.

وتعطلت مفاوضات التمديد من جانب رمضان صبحي، بعدما كان علي بعد خطوة من التمديد والتوصل لاتفاق مع الادارة حول كافة تفاصيل العقد الجديد، ومن ضمنها بند احقية اللاعب في الاحتراف الخارجي.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" إن رمضان صبحي عطّل المفاوضات والسبب "الزمالك" بعدما تلقي اللاعب اتصالات من بعض المسئولين في النادى الأبيض يطالبوه بعدم التسرع في التجديد علي امل ضمه في نهاية الموسم.

وأضح المصدر انه قد تحدث متغيرات في هذا الملف بنهاية الموسم، خاصة وان تعاقد اللاعب ينتهي مع بيراميدز بنهاية موسم 2025، وشددالمصدر على أن الفترة المقبلة ستشهد حسم هذا الملف سواء بتمديد عقده مع بيراميدز حيث أن هذا وارد في ظل علاقته القوية بإدارة النادي وربما تنجح مفاوضات الإنتقال للزمالك وقد يعود اللاعب لأوربا بعدما سبق وخاض تجربة أحتراف عبر ناديي هيدرسيفيلد وستوك سيتي الإنجليزيين.