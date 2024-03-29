الامارات | "سكي دبي" يستضيف سباق "دي إكس بي سنو ران" في 19 مايو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن "سكي دبي"، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، عن استضافة الدورة الخامسة من سباق "دي إكس بي سنو ران" في 19 مايو. وتشكل تجربة الجري الفريدة الفرصة المثالية للابتعاد عن حرارة الصيف، حيث يجتاز المشاركون تضاريس سكي دبي في درجة حرارة -4 مئوية.

وتستقبل الفعالية العائلية هذا العام فئة عمرية أوسع من 13 حتى 70 عاماً ضمن فئتَي الأفراد والمجموعات، فضلاً عن فرق الشركات، للاستمتاع بسباق مُسلٍ وتنافسي. ويمكن للمتسابقين اختيار إحدى مسافتين، إما 3 كيلومتر (ثلاث لفات) أو 5 كيلومتر (خمس لفات)، بشكل فردي أو ضمن فرقٍ من خمسة أشخاص لتحدي الفرق الأخرى. ويحصل كل شخص يعبر خط النهاية على ميدالية تذكارية. كما يحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة على فرصة الصعود إلى المنصة لاختيار جوائز مميزة.