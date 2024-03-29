ميكالي يستقر على استدعاء صلاح للمنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الإعلامي المصري، إبراهيم عبد الجواد، عن استقرار ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي على استدعاء صلاح لأولمبياد باريس 2024.

وقال عبد الجواد عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "استقر ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي على استدعاء محمد صلاح للأولمبياد ليكون لاعب ضمن الثلاثة فوق السن".

وأضاف: "المدير الفني البرازيلي الفائز مع البرازيل بأولمبياد ريو دي جانيرو يريد تكرار ما فعله مع منتخب بلاده مرة أخرى".

وواصل: "ميكالي في الأولمبياد السابقة استدعى نيمار كواحد من النجوم الكبار فوق السن ليشارك في تتويج المنتخب البرازيلي الأولمبي بذهبية 2016".

وأتم: "خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم إجراء الاتصالات الرسمية بين الاتحاد المصري لكرة القدم وإدارة ليفربول لاستدعاء صلاح لمنتخب مصر الأولمبي في باريس 2024".

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