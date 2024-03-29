جوارديولا يتحدث عن مباراة أرسنال وغيابات الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:



تحدث مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، عن مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي، وإصابات الفريق خلال الفترة الأخيرة.



وقال بيب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة أرسنال: "الجانرز الموسم الحالي لديهم نفس المدرب، لكن لاعبون جدد، يتحكمون في العديد من جوانب المباراة وفي كل مباراة يتحسنون أكثر فأكثر".



وعن إصابات الفريق، أضاف: "لا أعرف مدى إصابة ووكر وستونز، لكن إصابة كايل أكثر صعوبة من جون، والثنائي جريليش وأكانجي جاهزان لمباراة أرسنال".



وواصل: "دي بروين لاعب مهم جدًا، لقد كان موسمًا صعبًا بالنسبة له، وعودته هي ميزة إضافية، لقد تدرب جيدًا بالأمس، وسنرى ما نريد القيام به في المباراة التالية".



وعن أوديجارد، اختتم جوارديولا: "إنه يقدم مستوى جيد جدا، في ريال سوسيداد لعب بثقة، الآن في أرسنال هو قائد الفريق، ويلعب بانتظام كل يوم ويصبح لاعبًا كبيرًا".



ويلاقي مانشستر سيتي نظيره أرسنال يوم الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



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