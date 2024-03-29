شكرا لقرائتكم خبر عن ملامح قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر بعد غدا الأحد ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية،في لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن الفوز لتأمين موقفه في مباراة العودة سوم 7 أبريل المقبل.

ويسلط ”الخليج 365” في سلسلة "س و ج" الضوء في السطور التالية على ملامح قائمة الزمالك قبل مواجهة فيوتشر بالكونفدرالية..

س: من هم اللاعبين المستبعدين من قائمة الزمالك ؟

ج: يأتي الثلاثى عبد الله السعيد وناصر وماهر وسيف فاروق جعفر على رأس المستبعدين من قائمة الزمالك أمام مودرن فيوتشر لمشاركة الأول والثانى مع فريقهما السابق بيراميدز في بطولة دورى أبطال أفريقيا،والثالث مع مودرن فيوتشر في الكونفدرالية الأمر الذى يمنع مشاركتهم مرة أخرى في البطولات الأفريقية لنفس الموسم وفقاً للوائح.

س: ما هو موقف محمد أشرف روقا من مباراة الزمالك وفيوتشر؟

ج: أصبح محمد أشرف روقا مهدد بالغياب عن صفوف الزمالك في مباراة مودرن فيوتشر بسبب استمرار تأهيله من إصابة العضلة الخلفية التي لحقت به في التدريبات الجماعية وما زال يحاول التعافى منها من أجل الاستعداد للفترة المقبلة.

س: هل يغيب مهاب ياسر وموتيابا وياسر حمد وزياد كمال عن المباراة ؟

ج: تواجد مهاب ياسر في مران المستبعدين الذى قاده أحمد مجدى المدرب المساعد بالأمس الخميس ولكن لم يتأكد غيابه عن المباراة حتى آلان، وفيما يخص الثلاثى موتيابا وياسر حمد وزياد كمال لم يقنعوا البرتغالى جوميز المدير الفني منذ التعاقد معهم ولم يتم حسم مصيرهم حتى آلان وربما يتم ضمهم.

س: ما موقف زيزو من المشاركة مع الزمالك أمام فيوتشر؟

ج: يحسم الجهاز الفني للفريق الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، مصير أحمد مصطفى "زيزو" من المشاركة أساسياً فى مواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية، المقرر لها يوم 31 مارس.

وبات زيزو جاهزاً من الناحية الطبية للمشاركة فى مباريات الزمالك بعد خوضه التدريبات الجماعية بصورة طبيعية بالأمس الأربعاء وتعافيه من الإصابة التى لحقت به على مستوى الكاحل.

وأصبح مشاركة زيزو فى مباراة فيوتشر يخضع لرؤية البرتغالى جوزيه جوميز بعد جاهزية اللاعب من الناحية الطبية خاصة أنه المدرب يعلم أهميته كونه من العناصر والركائز الأساسية للفريق ولكن يخشى عليه من تجدد إصابته.

س: ما هي قائمة الزمالك المتوقع أن يعلن عنها جوميز ؟

ج: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.