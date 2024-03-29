شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى وسيمبا التنزانى في دوري الأبطال قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم الجمعة لمواجهة سيمبا التنزانى بذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها على ملعب بنجامين مكابا الوطنى فى العاصمة التنزانية دار السلام.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجنوب أفريقي توم أبو نجيل، لإدارة مباراة الذهاب بربع نهائى دوري أبطال افريقيا بين الأهلي وسيمبا التنزانى وعلي تقنية الفيديو سيتواجد الحكم الموريتاني دحان بيدا ويعاونه من مورشيوس أحمد امتياز.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الأفريقي في مواجهة مع سيمبا التنزاني على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلى لقبها.

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة ثم واجه شباب بلوزداد بالجزائر وتعادل سلبياً ثم واجه ميدياما الغانى وفاز عليه بهدف دون رد ثم فاز على يانج افريكانز التنزانى بهدف دون رد ليحتل صدارة مجموعته.

افتتح سيمبا التنزانى مشواره بدورى الابطال الافريقى بتخطى عقبة باور ديناموز الزامبى بالتعادل ذهاباً 2-2 ثم التعادل إياباً بهدف لكل فريق، وفى دور المجموعات تعادل سيمبا مع جوانينج جالاكسى البتسوانى سلبياً ثم خسر من الوداد المغربى بهدف دون رد ثم عاد وحقق الفوز على الوداد بهدفين دون رد ثم تعادل سلبياً مع أسيك الايفوارى ثم فاز على جوانينج جالاكسى البتسوانى بسداسية دون رد ليتأهل لربع نهائى البطولة.