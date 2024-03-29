شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان والمحترفون.. أحمد بلال يهز شباك بشكتاش صائما بعد رفض طلب المدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اللاعبون المحترفون مواقف مختلفة خلال مسيرتهم فى الاحتراف الخارجى فى شهر رمضان الكريم، بسبب إصرارهم على الصيام وعدم الاستماع إلى أى طلبات بالإفطار خلال المباريات، وهو ما نستعيد ذكراه خلال هذا الشهر الكريم.

بلال يرفض طلب المدرب

كشف أحمد بلال لاعب الأهلي وأنقرة جودجو السابق، عن موقف أثناء تجربة احترافية فى الدوري التركي، قال: "المباراة الأصعب خلال مسيرتي فى رمضان كانت مع أنقرة جودجو بالدوري التركي، كنا نواجه بشكتاش الذى كان يلعب فى صفوفه أحمد حسن حينها، لكنه خاض الشوط الأول فقط ثم خرج مستبدلا".

وأضاف بلال: "قبل المباراة كان النادي قد غير المدرب واستبدله بأخر، ولم تكن علاقتنا جيدة منذ البداية، بدأت القصة حين أبعدني عن التشكيل الأساسي، وفي المباراة السابقة لمباراة بشيكتاش طالبني المدرب بالإحماء فى آخر 10 دقائق، لكنه لم يشركنى".

وتابع، "غادرت الملعب دون إخطاره، لكن مجلس الإدارة تحدث معى وأقنعني بالعودة وعقدنا جلسة صلح، وفى مباراة بشيكتاش أصر المدرب أن أفطر، لكنني رفضت ذلك تماماً بما إننا فى رمضان وخضت المباراة صائما".

واختتم بلال قائلا، "كنت فى تلك الفترة لاعبا معارا ولم أنضم بشكل نهائي، ولكني بالفعل خضت المباراة صائماً، وأحرزت هدفا فى التعادل بهدفين لمثلهما، المدرب عقب المباراة أشاد بي كثيرا واختارني رجلا للمباراة كأفضل لاعب على أرض الملعب".