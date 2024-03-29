شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات جمعت الأهلى مع سيمبا التنزانى قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأهلى يلتقى مع سيمبا التنزانى بذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى لقاء يجمعهما فى الثامنة مساء اليوم، والمقرر إقامته على ملعب بنجامين مكابا الوطنى فى العاصمة التنزانية دار السلام.

التقى الأهلى وسيمبا التنزانى فى 8 مواجهات سابقة، فاز المارد الأحمر بـ3 لقاءات، وفاز سيمبا فى ثلاثة أخرى، وتعادل الفريقين مرة بنتيجة 2/2 ومرة بنتيجة 1/1 وسجل المارد الأحمر 12 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف

ويعد تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا متكافئًا بين الفريقين، حيث استهل مباراتهما المباشرة في كأس الكؤوس الأفريقية 1985.

خسر الأهلي على يد سيمبا ذهابًا (2-1) في تنزانيا، فيما تفوق إيابًا بهدفين نظيفين في القاهرة.

وشهدت نهاية تلك البطولة تتويج الأهلي بلقب كأس الكؤوس الأفريقية.

وعاد الأهلي لمواجهة سيمبا في دوري أبطال أفريقيا 2018-2019 بعد غياب عدة سنوات.

وتفوق الأهلي بخمسة أهداف نظيفة على أرضه في ذهاب دور المجموعات، ثم خسر بنتيجة 1-0 إيابًا

وتبادل الأهلي وسيمبا الفوز بهدف نظيف في مباراتين جمعتا بينهما ضمن دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، ثم التقى الفريقان بدوري السوبر الأفريقى وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق وانتهت مباراة الإياب بالتعادل بهدف لكل فريق.