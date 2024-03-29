شكرا لقرائتكم خبر عن علي جبر معروض على الزمالك في صفقة انتقال حر.. وجوميز يحسم الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض أحد وكلاء اللاعبين المدافع الدولي علي جبر لاعب فريق بيراميدز، علي ادارة نادي الزمالك، من أجل ضمه في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد علي جبر مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد اللاعب تعاقده مع الفريق السماوي، ليصبح لاعب حر ومن حقه التوقيع لاي ناد خلال الفترة الحالية.

وتحفظت إدارة الزمالك علي اتمام الصفقة نظرًا لسن اللاعب الذي يبلغ من العمر 35 عاماً، إلا أن الإدارة ستقوم بعرض الصفقة علي جوزيه جوميز المدير الفني للأبيض ليُبدي رآيه النهائي في الامر، خاصة وإن جبر يمتلك خبرة طويلة وقد يكون إفادة كبيرة لخط دفاع الأبيض في المرحلة المقبلة.