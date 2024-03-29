شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن كارتون.. فايزة حيدر: شخصية سيمبا تتميز بالقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما للسخرية أو وهمية من خيال المؤلف، لكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها.

نقدم لكم حلقات "كابتن كارتون" ليكشف نجوم الرياضة عن أكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير، من حيث الشخصية وطريقة التفكير والأسلوب والأهداف.

نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هى فايزة حيدر المدير الفني لفريق الكرة النسائية بفيوتشر، واول مدربة معتمدة من الاتحاد الانجليزي لكرة القدم



قالت فايزة حيدر انها تحب شخصية سيمبا الشهيرة لانه تخطى مواقف صعبه وحقق أهدافه وكل ما يريده .

وأضافت مدربة الكرة النسائية أن سيمبا الأسد عاد أفضل من الاول بالرغم من الصعوبات التي واجهها إلا انه عاد مرة آخرى