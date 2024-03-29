شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يبدأ اليوم المرحلة الأخيرة من الاستعداد لمواجهة بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى تدريباته اليوم الجمعة على ملعبه فى تمام التاسعة والنصف مساءاً بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية أمس الخميس من التدريبات عقب نهاية ودية الانتاج الحربى.

ويبدأ الطلائع اليوم المرحلة الاخيرة من الاستعداد لمواجهة بيراميدز حيث خاض الفريق خلال فترة توقف الدوري 4 مباريات ودية افتتحها بالفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد الاثنين الماضى سجلهم أحمد الشيخ وإسلام محارب ثم فاز على منية سمنود بهدفين مقابل هدف سجلهم عمر السعيد ويسري وحيد ثم واجه أمس نظيره الداخلية ثم اختتم ودياته بالفوز على الانتاج الحربى بهدفين مقابل هدف سجلهم عمر السعيد.

ويستعد الطلائع لمواجهة بيراميدز في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 2 أبريل المقبل على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

يستعيد فريق طلائع الجيش جهود الثنائى موسى دياورا وحميد ماو لاعبا الفريق في مباراة بيراميدز القادمة بالدوري.

وغاب الثنائى عن مباراة الداخلية التي انتهت بالتعادل السلبى بسبب الإيقاف حيث حصل كل منهما على الإنذار الثالث في مباراة فاركو.

وتسلم عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، تقريرا فنيا عن فريق بيراميدز من جهازه المعاون، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق السماوى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري

ويحتل الطلائع المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 20 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفا.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق وأخيراً تعادل سلبياً مع الداخلية.