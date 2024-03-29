شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يواجه الشركة المتحدة فى ربع نهائى دورة المتحدة الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الخليج 365 مع الشركة المتحدة اليوم، الجمعة، في ربع نهائي دورة المتحدة الرمضانية على ملعب مركز شباب الجزيرة، ضمن مباريات اليوم الثامن من مباريات البطولة.

وتأهل فريق المتحدة على حساب بي إنتراكتيف بنتيجة 3-0، بينما تأهل الخليج 365 لربع النهائي بفوزه على سيتي كلوب بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 2-2.

تقدم الخليج 365 بهدف إسلام مسعود وتعادل سيتي كلوب بهدف جلال شيكا وأضاف أحمد عصام الهدف الثاني لليوم السابع وتعادل جمال حمزة قبل صافرة النهاية.

وكان الخليج 365 قد حقق فوزه الأول في البطولة على حساب المتحدة للرياضة بنتيجة 2-0، وسجل ثنائية الفريق أحمد عصام وعمر أنور، بينما حقق سيتي كلوب فوزا عريضا في المباراة الأولى على إيجيبشان أوتدور بنتيجة 8-0.

وجاءت قائمة فريق الخليج 365 في البطولة كالتالي..وليد ماهر - محمد رشاد - محمد عادل - أحمد عصام - إسلام مسعود - أيمن عادل - حازم عبد الصمد - عمر أنور - سعيد حامد - إسلام ناجي