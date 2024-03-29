برشلونة يحمي لامين يامال ويرفض تكرار خطأ بيدري

ياسر رشاد - القاهرة - صدام مرتقب يلوح في الأفق، بين إدارة نادي برشلونة والاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب النجم الشاب لامين يامال.

ووفقًا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، يبحث الاتحاد الإسباني في إمكانية استدعاء لامين يامال، للمشاركة في بطولة يورو 2024 في ألمانيا، بالإضافة إلى أولمبياد باريس 2024 الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن برشلونة، يعارض فكرة مشاركة لاعبيه في البطولتين، وأن الإدارة الكتالونية قد بدأت بالفعل لمفاوضات، مع الاتحاد الإسباني حول هذا الموضوع.

ويخشى النادي الكتالوني من أن يؤثر المشاركة، في البطولتين في الصيف على تطور لامين يامال، الذي سيبلغ سن الـ 17 في يوليو المقبل، حيث لا يزال في مرحلة النمو.

لامين يامال

برشلونة يخشى تكرار سيناريو بيدري

كان بيدري لاعب وسط برشلونة مع أربعة لاعبين آخرين، شاركوا في بطولة اليورو والأولمبياد في طوكيو عام 2021، بما في ذلك أوناي سيمون وإيريك غارسيا وباو توريس وميكيل أويارزابال.

وقال ديكو المدير الرياضي لـ برشلونة، في تصريحات صحفية قبل بضعة أيام: "لا يمكن لأي لاعب من النادي الذهاب إلى بطولة اليورو ثم المشاركة مباشرة في الألعاب الأولمبية، إنه أمر مبالغ فيه بالنسبة لأي لاعب كرة القدم أن يشارك في مسابقتين في نفس الصيف".

وحذر تشافي هيرنانديز من تكرار حادثة بيدري قبل 4 سنوات، عندما ختم اللاعب الموسم بمشاركته في بطولتي اليورو والأولمبياد دون أي راحة، حيث لعب مجموع 73 مباراة مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، في موسم واحد.

وبدأ الفريق بدفع الثمن نتيجة لذلك، حيث تعرض بيدري لـ 9 إصابات عضلية في السنوات الـ 3 الماضية، بسبب الانتكاسة البدنية الأخيرة التي تعرض لها، وبسبب هذا الوضع، لم يشارك الاعب مع فريقه الكتالوني في الفترة الأخيرة.

بيدري

سيناريو بيدري يرعب أندية أوروبا

يبدو أن سيناريو بيدري لا يثير خوف برشلونة وحده، بل يثير قلق الأندية الأخرى التي قد تواجه نفس المشكلة، بسبب احتمال تورط العديد من اللاعبين في كلتا البطولتين.

وذكرت تقارير قبل بضعة أيام، أن نادي ريال مدريد سيمنع لاعبيه من المشاركة في أولمبياد باريس 2024 وسيقتصر مشاركتهم على اليورو فقط.

تجدر الإشارة إلى أن، منتخبي فرنسا وإسبانيا سيمثلان قارة أوروبا في أولمبياد باريس، بينما سيشارك منتخبا مصر والمغرب من قارة أفريقيا.

من المحتمل أن يحدث صدام بين ريال مدريد ومنتخب المغرب بسبب إبراهيم دياز.