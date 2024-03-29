"برفقة أسامة حسني".. الخطيب يزور أحمد رفعت للاطمئنان على صحته (صورة)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي صباح اليوم الجمعة، بزيارة أحمد رفعت، لاعب فريق مودرن فيوتشر، بأحد مستشفيات القاهرة، في حضور الكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي.

وجاءت زيارة رئيس النادي الأهلي، لرفعت في المستشفى من أجل الاطمئنان على حالته الصحية بعد الوعكة الأخيرة التي تعرض لها مؤخرًا.

وجه هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي فيوتشر، الشكر باسم مجلس إدارة النادي برئاسة وليد دعبس إلى رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب على هذه الزيارة.

ورافق أسامة حسني، لاعب النادي الأهلي السابق، محمود الخطيب خلال زيارته للاعب أحمد رفعت في المستشفى.

وكان نادي مودرن فيوتشر أعلن منذ أيام قليلة، نقل اللاعب أحمد رفعت إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، بعد انتهاء المرحلة الأولى من العلاج والتي قضاها بأحد المستشفيات بالإسكندرية.

ويذكر أن اللاعب صاحب الـ 30 عاماً، تعرض لأزمة صحية قبل ثلاثة أسابيع، خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري ببطولة الدوري المصري الممتاز.