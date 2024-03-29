شكرا لقرائتكم خبر عن مدفع الإفطار .. ضربة جزاء مجدي عبد الغني الأشهر فى مرمى هولندا بكأس العالم 90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهداف استثنائية يسجلها لاعبو كرة القدم، لا يمكن أن تتكرر بسهولة ونادرا ما تشهدها الملاعب المصرية، لذا تظل ماركة مسجلة باسم هؤلاء اللاعبين أصحاب البصمات الخاصة ، وتظل في الأذهان رغم مرور العديد من السنوات .

من الأهداف التي ستظل عالقة في الأذهان هدف مجدي عبد الغني في كأس العالم 1990 في مرمى منتخب هولندا والتعادل الأشهر للكرة المصرية بل و الهدف الأشهر الذى كان سببا قوية في استمرار إسم عبد الغني في الأوساط الرياضية رغم اعتزاله الكرة منذ عام 1992

ويزخر سجل عبد الغني بالبطولات مع الأهلي الذي توج ضمن صفوفه بلقب الدوري المحلي 7 مرات، وكأس مصر 5 مرات، ودوري أبطال أفريقيا مرتين في 1982 و1987، والبطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس 3 مرات أعوام 1984 و85 و86.

وينفرد عبد الغني بكونه اللاعب المصري الأول الذي يحترف في الدوري البرتغالي عام 1988 ضمن صفوف بييرا مار ممثل مدينة آفيرو، واستطاع أن يقدم معه مواسم رائعة على مدار 4 سنوات كاملة قضاها في البرتغال، ووصل معه إلى نهائي كأس البرتغال أمام بورتو بطل الدوري في العام 1991، وسجل هدف فريقه الوحيد في المباراة التي خسرها 1-3.

وخاض عبد الغني 107 مباراة بقميص بييرا مار البرتغالي وسجل 17 هدفًا في مسيرة جيدة ومغامرة لم يكن يتوقع لها أحد النجاح لولا إصرار نجم الأهلي السابق على رفض الجلوس حبيس الإيقاف الأفريقي، وطوّر مفهوم لاعب الوسط المصري ليهاجم ويسجل الأهداف ويشارك بإيجابية في صناعة اللعب بدلاً من مفهوم تسليم وتسلم الكرة فقط.

وعلى الصعيد الدولي مثل مجدي عبد الغني منتخب مصر في 50 مباراة رسمية وسجل 5 أهداف، أهما ركلة جزاء مباراة مصر وهولندا في كأس العالم 1990، والتي أسكنها شباك هانز فان بروكلين حارس المرمى الشهير، واختزل نفسه إعلاميًا في هذا الهدف بسبب عدم وصول منتخب مصر إلى نهائيات المونديال منذ حينها.

وتوج البلدوزر بلقب كأس الأمم الأفريقية 1986 مع منتخب مصر الأول، وذهبية دورة الألعاب الأفريقية 1987 في العاصمة الكينية نيروبي، كما أختير ضمن منتخب أفريقيا.