شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على سيمبا التنزانى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره سيمبا التنزانى في الثامنة مساء اليوم الجمعة (بتوقيت القاهرة) على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الافريقى ، ويُدير مباراة الليلة الحكم الجنوب أفريقي توم أبو نجيل وعلي تقنية الفيديو سيتواجد الحكم الموريتاني دحان بيدا ويعاونه من مورشيوس احمد امتياز ، فيما تقام مباراة العودة بين الفريقين في العاشرة من مساء يوم 5 أبريل المقبل باستاد القاهرة.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.48 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لسيمبا التنزانى 3.78 مليون يورو.

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.