شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصل ملعب بنجامين مكابا لمواجهة سيمبا بدوري الأبطال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل ملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام لخوض مباراة سيمبا التنزانى، المقرر لها الثامنة من مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقام الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر وبعض لاعبي الفريق بُمعاينة أرض الملعب قبل بدء عملية الإحماء التي تسبق المباراة المرتقبة.

و يسعى الأهلى لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد خلال مباراة سيمبا وهو ما نستعرضه فى السطور التالية.

مواجهة لعنة الإصابات

يسعى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى لتحقيق الفوز الليلة من أجل تحدي واحدة من أكبر الأزمات التي يعاني منها الفريق مؤخراً، وهي لعنة الغيابات الكثيرة، حيث يخسر الفريق جهود كل من محمد الشناوي واليو ديانج وياسر ابراهيم وإمام عاشور ووسام أبو علي وكريم نيدفيد للإصابة بجانب غياب محمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد لعدم القيد الأفريقي.

خطوة نحو التأهل

يعلم كولر ولاعبو الأهلى جيداً أن الفوز الليلة سيُمثّل خطوة مهمة في طريق التأهل لنصف نهائي البطولة الأفريقية، التي يحمل الأهلي لقبها، فالمارد الأحمر سيُسهّل على نفسه كثيراً مهمة التأهل حال الفوز الليلة، وقبل أيام من مباراة العودة بالقاهرة يوم 5 أبريل المقبل.

تحقيق أول فوز خارج الديار على سيمبا

لم يسبق للأهلى أن فاز على سيمبا فى تنزانيا، لذا سيكون أمراً رائعاً لو كسر الأهلى هذه العقدة ونجح فى الفوز على بطل تنزانيا وسط جمهوره وعلى أرضه.

فك الاشتباك مع سيمبا

التقى الأهلى مع سيمبا فى 8 مباريات من قبل، حقق الأحمر الفوز خلال 3 لقاءات، وخسر مثلها، وحسم التعادل نتيجة مباراتين فقط فى الدورى الأفريقى، لذا يرغب الأهلى فى تحقيق فوز ليكون هو الأكثر فوزاً فى تاريخ مواجهات الفريقين.