شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر بذهاب ربع نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد لاعبو الزمالك مديرهم الفنى البرتغالى جوزيه جوميز بالتتويج بلقب الكونفدرالية، من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء، التى وقفت خلف الفريق طوال الفترة الماضية رغم الإخفاقات الكثيرة التى تعرض لها وخسارة أكثر من بطولة.



ويعقد جوميز جلسات مستمرة مع اللاعبين يؤكد فيها على ضرورة التركيز والعمل بكل جدية وقوة استعداداً للمواجهة المقبلة، وشدد على أن المباراة المقبلة فى ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية خطوة مهمة نحو تحقيق الهدف المطلوب فى ظل سعى الزمالك للمنافسة على اللقب والتتويج بالبطولة.



وأكد البرتغالى جوميز على ثقته فى قدرات جميع اللاعبين، وشرح المدير الفنى العديد من الأفكار التكتيكية الخاصة على اللاعبين لتنفيذها فى إطار البرنامج التدريبى الموضوع استعداداً للمواجهة المرتقبة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر بالكونفدرالية



يستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في التاسعة مساء الاحد المقبل على ستاد السلام في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية.



موعد مباراة الإياب بين الزمالك ومودرن فيوتشر



تقام مباراة الإياب بين الزمالك ومودرن فيوتشر في 7 أبريل المقبل وسيكون الفارس الأبيض هو صاحب الملعب.

مواجهات الزمالك ومودرن فيوتشر



التقى الزمالك مع مودرن فيوتشر فى 5 مباريات سابقة، حقق الفارس الأبيض فيها الفوز، فاز فى اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما فاز فى اللقاء الثانى بهدف دون رد، وفاز فى اللقاء الثالث بهدفين مقابل هدف، وفاز الزمالك فى اللقاء الرابع بثلاثة أهداف مقابل هدفين وفى اللقاء الأخير فاز الفارس الأبيض بهدفين دون رد.



وتصدر نادي الزمالك مجموعته بعد منافسه مع فريق أبو سليم الليبي الذي يأتي في المركز الثاني ليحسم الأبيض صدارة المجموعة الثانية لصالحه.

مشوار فيوتشر في الكونفدرالية



حل فريق فيوتشر في المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في لقاء.

أما عن مشوار فيوتشر في البطولة فقد فاز على الهلال الليبي بخماسية نظيفة، كما تعادل مع سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي بالتعادل بهدف لمثله، كما تعادل فيوتشر مع اتحاد العاصمة الجزائري 0-0، كما خسر مودرن فيوتشر من اتحاد العاصمة بنتيجة 1-0، وفاز فيوتشر بنتيجة 2-1 على الهلال الليبي، وفاز فيوتشر بنتيجة 1-0 سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدرالية 2024



يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك ومودرن فيوتشر في مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.