بنزيما يواصل عقدته مع الاتحاد السعودي.. كم ركلة جزاء أهدرها؟

واصل الفرنسي كريم بنزيما، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، عقدته مع الفريق السعودي، بإهدار ركلة جزاء جديدة أمام الفيحاء.

وتواجد كريم بنزيما، في التشكيل الأساسي لفريق الاتحاد ضد الفيحاء، اليوم الجمعة، على ملعب عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي.

وحصل اتحاد جدة على ركلة جزاء في الدقيقة 20، من زمن اللقاء، ولكن أهدرها بنزيما، بعدما سدد الكرة في زاوية الحارس.

كم ركلة جزاء أهدرها كريم بنزيما؟

وأهدر النجم الفرنسي، 12 ركلة جزاء في مسيرته الكروية، بواقع 4 ركلات مع الاتحاد السعودي، و5 مع ريال مدريد، و3 مع منتخب فرنسا.

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وكان بنزيما، قد أهدر ركلة جزاء أمام أندية الاهلي المصري، الهلال، الوحدة، ثم الفيحاء السعودي، خلال مواجهة اليوم.

ويتقدم اتحاد جدة على الفيحاء، بنتيجة هدفين مقابل هدف، أحرزهما حمد الله، وأحمد الغامدي.