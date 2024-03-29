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بنزيما يواصل عقدته مع الاتحاد السعودي.. كم ركلة جزاء أهدرها؟

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كريم بنزيما - الاتحاد السعودي

كريم بنزيما - الاتحاد السعودي

واصل الفرنسي كريم بنزيما، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، عقدته مع الفريق السعودي، بإهدار ركلة جزاء جديدة أمام الفيحاء.

وتواجد كريم بنزيما، في التشكيل الأساسي لفريق الاتحاد ضد الفيحاء، اليوم الجمعة، على ملعب عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي.

وحصل اتحاد جدة على ركلة جزاء في الدقيقة 20، من زمن اللقاء، ولكن أهدرها بنزيما، بعدما سدد الكرة في زاوية الحارس.

كم ركلة جزاء أهدرها كريم بنزيما؟

وأهدر النجم الفرنسي، 12 ركلة جزاء في مسيرته الكروية، بواقع 4 ركلات مع الاتحاد السعودي، و5 مع ، و3 مع منتخب فرنسا.

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وكان بنزيما، قد أهدر ركلة جزاء أمام أندية الاهلي المصري، الهلال، الوحدة، ثم الفيحاء السعودي، خلال مواجهة اليوم.

ويتقدم اتحاد جدة على الفيحاء، بنتيجة هدفين مقابل هدف، أحرزهما حمد الله، وأحمد الغامدي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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